Süper Piyango çekildi
1 saat önce
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye "842093" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "522696" olurken, amorti kazanan rakamlar "4" ve "5" olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:38 Kaynak: AA
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