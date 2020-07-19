Süper Piyango çekildi - Son Dakika

Süper Piyango çekildi

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiye, "389149" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakamlar ise "0" ve "9" olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süper Piyango çekildi - Son Dakika
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23:50
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23:25
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23:00
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21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
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20:40
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