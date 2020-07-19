Süper Piyango çekildi - Son Dakika

Süper Piyango çekildi
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiye, "389149" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti kazanan rakamlar ise "0" ve "9" olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:17 Kaynak: AA
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