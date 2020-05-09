Süper Piyango'da 500 bin TL, Misli.com üyesine çıktı! Yeni biletler burada...

Bu bir ilandır



Milli Piyango'nun sanal bayiiler için özel olarak çıkardığı adlı oyun, kısa sürede yoğun ilgi gördü.



Bir bilet sadece 3 TL ve her akşam 22: 15'te yapılan çekilişle 500 bin TL kazanma fırsatı sizleri bekliyor...



8 Mayıs Cuma akşamı yapılan çekilişte ise büyük ikramiye biletini alan bir talihliye çıktı!



#676241 numaralı biletin sahibi 500 bin TL kazandı, sen de kazanabilirsin...



ayrıca 5 kişiye de 10'ar bin TL ikramiye de veriliyor, kazanan talihli siz olabilirsiniz!



Süper Piyango ile











