Süper Piyango Misli.com'da kapış kapış! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL

İşte Süper Piyango'nun detayları;
Her gün 1 kişi 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazanacak
1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL'lik amortiler de olacak
Günün kazananları her gece saat 22: 15'te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
Süper Piyango'da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak
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