Süper Piyango Misli.com'da kapış kapış! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Piyango Misli.com'da kapış kapış! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL - Son Dakika Spor

Süper Piyango Misli.com'da kapış kapış! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL

6 saat önce

Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL'den satılıyor.

Süper Piyango Misli.com'da kapış kapış! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL, System.String[]

İşte Süper Piyango'nun detayları;


Her gün 1 kişi 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazanacak


1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL'lik amortiler de olacak


Günün kazananları her gece saat 22: 15'te yapılacak olan çekililşe belirlenecek


Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak


Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak


Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak


Süper Piyango'da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek


Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak


Süper Piyango detayları için 'a tıklayın.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:27 

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