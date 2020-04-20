Süper Piyango Misli.com'da kapış kapış! İkramiye 500 bin TL oldu, devir yok, biletler 3 TL

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Süper Piyango'da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

Günün kazananları her gece saat 22: 15'te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL'lik amortiler de olacak

Her gün 1 kişi 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazanacak

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