Süper Sayısal Oyunlar, Misli.com'la evinize geldi! Büyük yenilik...

Bu bir ilandır



Süper Sayısal Loto, Süper On Numara, Süper Şans Topu ve yeni adıyla Para Loto da artık evinizde!



Milli Piyango'nun yıllardır oynanan ve kendine has günlerinde ikramiye dağıtan Sayısal Loto, On Numara ve Şans Topu'nun yanında, yeni adıyla Para Loto da sanal platforma taşındı.



Süper Sayısal Loto: Katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Bu oyunun çekilişleri Çarşamba günleri 21: 30'da ve Cumartesi günleri 21: 15'te gerçekleştirilir. Süper Sayısal Loto'da 1 kolon bedeli 1.50 TL'dir.



Süper On Numara: Her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Bu oyunun çekilişleri çekilişleri her akşam saat 20: 15'te gerçekleştirilir. Süper On Numara'da 1 kolon bedeli 1 TL'dir.



Süper Şans Topu: İki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numara seçerek oyuna katılabilir. İkramiye grupları ise (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1)'dir. Bu oyunun çekilişleri Çarşamba günleri saat 21: 15'te gerçekleştirilir. Süper Şans Topu'nda 1 kolon bedeli 1 TL'dir.



Para Loto: Bilinen adı Süper Loto olan bu oyunda; katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayıyı bilmeleri beklenmektedir. Bu oyunun çekilişleri Perşembe günleri saat 21: 15'te gerçekleştirilir. Para Loto'da 1 kolon bedeli 2 TL'dir.



