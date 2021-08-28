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Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek - Son Dakika

Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek

28.08.2021 12:45

İspanya'nın Mallorca adasında 8-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporculardan biri 67 yaşındaki Tülay Mungan. Görenleri hayret düşüren, turnuvada 9'uncu defa milli formayla mücadele edecek Mungan, "Allah sağlık verdikçe, hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim" dedi.

Dünya Veteranlar Tenis Turnuvası, İspanya'nın Mallorca kentinde 8-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek 4 sporcudan birisi olan Seyhan Tülay Mungan, turnuvaya Burdur Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz nezaretinde günde 4 saat antrenman yaparak hazırlanıyor.

İspanya'nın Mallorca adasında yapılacak Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'na Burdur'da yaptığı antrenmanla hazırlanan Seyhan Tülay Mungan (67), "Allah sağlık verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim" dedi.

"GÜNE YÜZEREK BAŞLIYORUM"

Turnuvada 9'uncu defa milli formayla mücadele edeceğini söyleyen Seyhan Tülay Mungan, "2000 yılında 45 yaşında tenise başladım. Basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, kayak, dağcılık, futbol, tüplü dalış bütün sporları yaptım. Her gün denize giriyorum, güne yüzerek başlıyorum. 2003 yılında 25 yaşındaki kızımı trafik kazasında kaybettim. 3 yıl ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra tekrar sahalara döndüm. Çünkü biliyordum bunun bana kuvvet vereceğini. Gerçekten de oynarken topla, raketle, sahayla bütünleşiyorum ve onla kendimi aştım. 4 yıl önce eşimi de kaybettim. O da çok iyi bir sporcuydu ve benim en büyük destekçimdi. Küçük kızım da Antalya'da beden eğitimi hocası ve pilates eğitmenliği yapıyor. Ben de pilates eğitmenliği yapıyorum ve haftada 3 gün pandemi dolayısıyla online ders veriyorum" dedi.

"ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE BU SPORA DEVAM EDECEĞİM"

8 Ekim'de Mallorca'ya gideceğini anlatan Seyhan Tülay Mungan, "Bu turnuvaya Burdur'daki toprak kortta Hasan Korkmaz hocam ile çalışıyoruz. Allah sağlık verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim" diye konuştu.

"KENDİSİ ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Burdur Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz da "Seyhan Hanım, Mallorca öncesi bir kamp teklif etti. Gurur duyarak kabul ettim. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Israrcı, arkadaşlarının dediği gibi ben de onun için duvar tabirini kullanıyorum. Turnuvada kendisine ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

67 yaşındaki tenisçi Seyhan Tülay Mungan, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
67 yaşındaki tenisçi Seyhan Tülay Mungan, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
67 yaşındaki tenisçi Seyhan Tülay Mungan, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
67 yaşındaki tenisçi Seyhan Tülay Mungan, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek

Mallorca, İspanya, Tenis, Ekim, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek - Son Dakika Spor


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