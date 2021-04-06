Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la karşılaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1'lik beraberlikle bitti. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 29. dakikada Anastasios Bakasetas attı.

TRABZONSPOR 2 KEZ DİREĞE TAKILDI

Karadeniz ekibinde 80. dakikada Caleb Ekuban ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat direk gole izin vermedi. 87. dakikada bir frikik kazanan bordo - mavili takımda topun başına Lewis Baker geçti. İngiliz futbolcunun kullandığı serbest vuruşta bir kez daha top direkten döndü.

DOĞAN'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar, 10 kurtarışla harika bir performans göstererek maça damga vurdu.