Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı - Son Dakika

Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı

Fransa, (DHA)- Karayipler'de bir süper yat, bir köprüyü geçmeye çalıştığı sırada köprü ayağı ve güvenlik kulübesine çarptı. Kafenin hemen yanında meydana gelen kaza sonrası herkes kaçarken, 2 kadının hiçbir şeyi umursamadan içeceklerini yudumlamaya devam etmeleri sosyal medyada kazadan daha çok konuşuldu.

Olay Karayipler'e bağlı bir ada olan Saint Martin'de meydana geldi. 86 metre uzunluğundaki Ecstasea adlı süper yat, Simpson Bay bölgesinde açılıp-kapanan bir köprüyü geçerek limana yanaşmaya çalıştığı sırada köprü ayaklarına çarptı. Bir güvenlik kulübesini de parçalayan süper yat, limana doğru ilerlerken, kazanın meydana geldiği alanın hemen yanındaki kafede büyük panik yaşandı. Herkesin kaçmaya başladığı o anda, iki kadının içeceklerini yudumlamayı sürdürdükleri anların görüntüsü ise kazadan daha çok konuşuldu.