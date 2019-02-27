Süper Yetenek'te 'Nerelisin' Sorusu Almanya'yı Böldü

RTL'de sunduğu 'Almanya Starını Arıyor' ve 'Süper Yetenek' programları milyonlarca insan tarafından izlenen Dieter Bohlen'in Süper Yetenek programında 5 yaşındaki Melissa adlı kıza "Sen çok güzel görünüyorsun. Nerelisin" sorusu Almanya'yı ikiye böldü.

RTL'de sunduğu 'Almanya Starını Arıyor' ve 'Süper Yetenek' programları milyonlarca insan tarafından izlenen Dieter Bohlen'in Süper Yetenek programında 5 yaşındaki Melissa adlı kıza "Sen çok güzel görünüyorsun. Nerelisin" sorusu Almanya'yı ikiye böldü. Melissa soruya gülerek, "Ben Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Herne'den geliyorum" dedi. Melissa'nın verdiği yanıttan tatmin olmayan Bohlen, "Ya annen, baban? Onlar nereden geliyor" diye devam etti. Melissa, "Onlar da Herneli" verdi. Bohlen bu cevapla da yetinmeyip üçüncü kez Melissa'ya "Ama köken olarak nereden geliyorsunuz? Filipinler mi" diye sordu. Israrla "Nerelisin" sorusu karşısında şaşıran Melissa, soruya cevap verememiş olmanın utangaçlığı içinde "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Stüdyodaki seyirciler kahkahalara boğulurken Bohlen'in merakını Melissa'nın perde kenarında bekleyen annesi giderdi ve "Tayland" dedi.











IRKÇILIK MI, DEĞİL Mİ?



Bohlen'in küçük Melissa'ya ısrarla nerelisin sorusu sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Hashtag Vonhier (Buralı) başlığıyla açılan kampanya, ülkeyi ikiye böldü. Almanya'da isim ya da farklı görünüşünden dolayı Alman fotoğrafına uymayan insanlara sorulan 'Nerelisin' sorusu göçmen kökenli gençlere otomatik olarak Alman olmadıklarını hatırlatıyor. Hastag Vonhier hesabında bir taraf Dieter Bohlen'in sorusunu ırkçılık olarak niteliyor. Diğer taraf ise, "Ne var bunda, kültürlere ilgi neden ırkçılıkla damgalanıyor?" tepkisini gösteriyor. Kullanıcılar Bohlen'in fotoğrafının üzerine "Sen gerçekten nerelisin", "Bu adam bir felaket" yazarak tepkilerini gösteriyor. "İşte günlük yaşamdaki ırkçılığın en güzel örneği" diyenlerin yanı sıra "Bir kız Herneliyim diyorsa, Hernelidir" tepikisiyle Bohlen'i aptallıkla suçlayanlar da var.



DERİ PANTOLON BAVYERALI YAPMAZ



Bohlen'i savunanlar ise "Bohlen gayet nazik bir dille kıza kökenini sordu. Aşağılamadı. Ben de Asya'da bir televizyonda milli giysilerle çıksam, bana da nereli olduğumu sorarlar. Bunun ırkçılıkla ne alakası var? Bana da Tayland'ta ayakkabı boyacısı nerelisin diye soruyor. Bavyera işi kısa deri pantolon giymem, otomatik olarak Bavyeralı olduğum anlamına gelmez" sözleriyle ırkçılık suçlamalarına karşı çıkıyor. Hastag Vonhier kampanyası çok ilginç tartışmalara sahne oluyor.

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