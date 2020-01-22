Süper zengin elitler, gençlerin "Londra hayalini" yıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Süper zengin elitler, gençlerin 'Londra hayalini' yıktı - Son Dakika Ekonomi

Süper zengin elitler, gençlerin "Londra hayalini" yıktı

14 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın zengin elitlerin merkezi haline geldiği, ülkenin diğer bölgelerinden gelen fakir gençlerin sosyal mobilitesinin ise hayal olduğu belirtildi.

Süper zengin elitler, gençlerin

İngiltere'nin başkenti Londra'nın zengin elitlerin merkezi haline geldiği, ülkenin diğer bölgelerinden gelen fakir gençlerin sosyal mobilitesinin ise hayal olduğu belirtildi.

Sosyal mobiliteyi artırmak ve eğitim alanında dezavantajlı grupları desteklemek için çalışan yardım kuruşu The Sutton Trust'ın ülkede sosyo-ekonomik hayatta yaşanan değişime ilişkin hazırladığı "İngiltere'de Elitler" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, İngiltere'nin başkenti Londra'nın elitlerin merkezi haline geldiği, bunun da gençlerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.

Gençler için artık Londra'ya taşınarak yüksek ücret ödeyen işlere girmenin giderek daha zor olduğu belirtilen raporda, "Londra'da fırsatlardan yararlananlar ya Londra'da doğmuş olanlar ya da ekonomik olarak ayrıcalıklı bölgelerden gelenler. Geçmişi fakir, istekli fakat Londra dışında büyümüş bir genç için Londra limitlerinin ötesinde." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca Londra'da ücretsiz staj imkanlarında da sadece Londra'da yaşayan gençlerin faydalanabilmesinin sosyal mobilite açısından durumu kötüleştirdiği kaydedildi.

Londra'nın son yıllarda giderek ultra zenginlerin toplandığı ve yükseldiği bir şehir haline dönüştüğünün belirtildiği raporda, zengin elitlerin kendileri gibi olanların arasında ayrıcalıklı olduklarının bile farkında olmadığı kaydedildi.

Raporda Londra'nın dışında ise bunun çok daha mümkün göründüğü, İngiltere'de sosyal mobiliteye sahip çalışanların üçte ikisinin büyüdükleri yerlerde kaldığı, bu şekilde iş hayatında daha hızlı yükseliş kaydettiğine vurgu yapıldı.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Peter Lampl, gençlerin Londra'ya taşınarak yükselme planlarının artık "hayal" olduğunu söyledi.

Lampl, 1980 yılından bu yana London School of Economics (LSE) tarafından yapılan araştırmalar incelendiğinde Londra'nın artık elitlerin merkezi haline geldiğini söyledi.

İngiltere, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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