Süper zenginlerin Covid-19 önlemleri: Yatlar, malikaneler, yeraltı sığınakları

Koronavirüs salgını sebebi ile dünyanın bir çok ülkesinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken insanlar mümkün olduğunca evlerinde kalmaya çalışıyor. Karantina günleri denebilecek bu dönemde herkes bütçesine göre bir izolasyon yaşıyor. Böylece evde kalma zorunluluğu dünya genelindeki gelir dağılımı düzensizliğini farklı bir şekilde gözler önüne seriyor.



Özellikle okulların kapanması ve evden çalışma durumu sebebi ile bazı aileler karantinayı nispeten küçük evlerinde geçirmek zorunda kalırken dünyanın "süper zenginleri" yatlarında ya da özel hazırlanmış yeraltı sığınaklarında koronavirüsten kaçıyor.