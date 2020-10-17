Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu - Son Dakika

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu

17.10.2020 18:42
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu, System.String[]

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun son ayağı olan Estoril'de ilk yarışta birinci oldu.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun son ayağı olan Estoril'de ilk yarışta birinci oldu.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha ile geçirdiği ilk sezonunun son durak noktası Estroril'de birinci yarışta zirveye çıktı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin son yarışı 1993 senesinden sonra ilk defa Estoril Pisti'nde gerçekleşti. Nefes kesen mücadelede dün doğum gününü kutlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Superbike kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçti. Güne Superpole yarışını kazanarak başlayan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, bu sezon ikinci, Superbike kariyerinde de dördüncü kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

İyi bir start alan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajla birlikte yerini korudu. Kısa sürede arkasındaki kalabalıktan uzaklaşmayı başaran sporcu, yarış boyunca liderliğini korumayı başardı. Harika bir sürüşle bitişe ilk sırada gelen Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 200 puanla 5. sıraya yükseldi.

"Son ana kadar savaştık'

Sezonun son yarışlarını galibiyetle noktalamanın kendisi için önemli olduğuna dikkat çeken Razgatlıoğlu, "Her ne kadar verilen zorunlu aranın ardından pistlere dönüşle birlikte istediğimiz ritmi tutturamasak da daima mücadelenin içinde kaldık. Bu zafer de bunun bir göstergesi. Son ana ve son yarışa kadar savaşmaya devam ediyoruz. Bu sezonu artık noktalayacağız. Gelecek yıl hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Sezon boyunca desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası, Red Bull, Yamaha, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu - Son Dakika Spor

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