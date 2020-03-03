Superbike'ın Katar yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Superbike'ın Katar yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

Superbike'ın Katar yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Superbike'ın Katar yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 14-15 Mart tarihlerinde başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan yarışın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcuların, Katar'da en az 14 gün karantinaya alınacağı da hatırlatıldı.

Karar sonrası şampiyonaya, 28-29 Mart tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek yarışla devam edilecek.

Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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