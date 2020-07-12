Superfresh'in gıda güvenliği "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile tescillendi - Son Dakika

Superfresh'in gıda güvenliği "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile tescillendi

SuperFresh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi tesislerinde alınması gereken önlemleri yerine getirerek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

SuperFresh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi tesislerinde alınması gereken önlemleri yerine getirerek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

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SuperFresh'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla, kuruldukları ilk günden bu yana üretim sürecini tedarik aşamasından son tüketiciye kadar yüzde 100 kontrol altında tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dondurulmuş gıda sektöründeki lider markamız SuperFresh, 50 yıllık tarihi boyunca tüm ürünlerini kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir tedarik altyapısıyla sunmaya özen gösterdi ve buna devam ediyor. Fabrikalarımız yüksek standartlı gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına sahip.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden bu yana tüm tesislerimizde uygulanıyor. Fabrikalarımız devletimizin resmi kurumları tarafından birçok kez denetlendi ve uygunluk aldı. Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahip olmamız gıda güvenliği alanındaki başarımızı tescillendirdi."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Superfresh'in gıda güvenliği 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' ile tescillendi - Son Dakika Ekonomi
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