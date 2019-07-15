Superior seedless üzümünün ihracat yolculuğu başlıyor!

Şeker hastalarının gözdesi Superior seedless üzümünün ihracat yolculuğu 20 Temmuz'da başlıyor!

Superior üzümü Sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşıyor.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün başkanlık yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina, Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan oluşan bölgemiz önemli ihraç ürünlerinden "Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm" için Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli iline bağlı Buldan ilçesi muhtelif bağlarda yapılan incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümlerin, 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kesimine, 20 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ihracatına izin verildi.

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatının 2018 yılında rekoltenin düşüş olması nedeniyle 2017 yılına göre yüzde 38'lik düşüşle 197 milyon dolardan 122 milyon dolara gerilediğine işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında yaş üzüm ihracatında daha başarılı bir sezon beklediklerini, hedeflerinin 200 milyon dolarlık ihracat olduğunu kaydetti.

2018 yılında yaş üzüm ihracatında 75 milyon dolarlık tutarla Sultani Üzümün aslan payını aldığını dile getiren Uçak, "Superior seedless üzümü ise 6 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, özellikle şeker hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşidi" şeklinde konuştu.

Superior üzümü ihraç edilen ilk çekirdeksiz yaş üzüm oluyor

Superior seedless üzümünün erkenci bir tür olduğunu, Superior seedless üzümünü, sultani yaş üzüme göre 15-20 gün önce piyasaya sunma şansı yakaladıklarını anlatan Uçak, Superior seedless türü ile ihraç pazarlarına 15-20 gün önce ihracata başlama fırsatı yakaladıklarını, çekirdeksiz yaş üzüm türleri içinde ilk ihraç edilen üzüm olduğunu sözlerine ekledi.

Sultani üzüm ihracatından 75 milyon dolar kazandık

Türkiye, 2016 yılında 105 milyon dolarlık yaş üzüm ihraç ederken, yaş üzüm ihracatından 2017 yılında 197 milyon dolar, 2018 yılında 122 milyon dolar döviz geliri elde etti.

2018 yılında yaş üzüm ihracatında Sultani üzüm ihracatı 75 milyon dolar olurken, Superior üzümünden elde ettiğimiz döviz miktarı 6 milyon dolar oldu.

Superior üzümünün ihracatında, Rusya 3 milyon 193 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan'a 556 bin dolarlık, Ukrayna'ya 496 bin dolarlık Superior türü yaş üzüm ihracatı yapıldı.