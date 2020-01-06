Süperlüks yat geliri, 1 milyar 169 milyon dolara çıktı

DÜNYANIN en önemli süperlüks yat yapım merkezleri içinde ilk 3 ülke arasında yer alan Türkiye'de 1'inci olan Antalya Serbest Bölge'de, 2019'da 47 süperlüks yat denize indirildi, 95 milyon dolar ise gelir sağlandı. Toplam yat sayısı 441'e, gelir ise 1 milyar 169 milyon dolara yükseldi.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Türkiye'nin süperlüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de bu alanda Antalya Serbest Bölge'nin açık ara 1'inci olduğunu anlatan Gürses, Antalya'yı Tuzla ve Bodrum'un takip ettiğini açıkladı.

2019'DA 47 YAT DENİZE İNDİ

Geçen yılın Antalya Serbest Bölge'de süperlüks yat ve tekne üretimi açısından çok verimli geçtiğini belirten Zeki Gürses, geçen yıl toplam 802 metre uzunluğunda 47 yatın denize indirilerek, sahiplerine teslim edildiğini ve 95 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı.

GELİR 1 MİLYAR 169 MİLYON DOLAR

2000'li yılların başından itibaren başlayan ve bugün 48 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede üretimi tamamlanan süperlüks yat ve tekne sayısının 441'e, toplam uzunluğun da 8 bin 240 metreye yükseldiğini söyleyen Gürses, toplam gelirin ise 1 milyar 169 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

TEK YAT 40 MİLYON DOLARA SATILDI

2019'da denize indirilen yatların Hollanda, ABD, İsrail Rusya , Umman ve Cibuti gibi ülkelere satıldığını vurgulayan Gürses, bu yatlar içinde Estel Marine firmasına ait 63 metrelik süperlüks yatın, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına satıldığını kaydetti.

111 LÜKS YATA BAKIM- ONARIM HİZMETİ

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin sıfır yat üretiminin yanı sıra önemli bakım- onarım merkezine dönüştüğünü de anlattı. Gürses, 2019'da bakım- onarım için getirilen 13 yatın 10'unun tamamlanarak, teslim edildiğini, geçmiş yıllarla birlikte bakım- onarım için getirilen toplam 130 yatın 111'inin tamamlandığını ve 34 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

90 METRE 2 BİN TONLUK YATLAR YAPILABİLECEK

Projesi tamamlanan ve inşaatı kısa sürede başlayacak olan rıhtım ve yat çekme- indirme yatırımının da bu yıl sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini kaydeden Zeki Gürses, "Bu yeni ship lift yatırımıyla şu an 50 metre 500 ton olan yat kapasitesi, 90 metre 2 bin tona çıkacak. Ayrıca 500 tonluk mobil-tekerlekli travel lift yatırımı da dahil ve altyapı yatırımlarıyla birlikte toplam 20 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz" dedi.