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'Vodafone Süpermarket Yanımda'nın aylık ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika

'Vodafone Süpermarket Yanımda'nın aylık ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı

15.01.2022 11:14
'Vodafone Süpermarket Yanımda'nın aylık ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı

Vodafone'un online servislerinden Süpermarket Yanımda'ya ilgi hızla artıyor.

Vodafone'un online servislerinden Süpermarket Yanımda'ya ilgi hızla artıyor. Telekom sektöründe bir ilk olan servis, 14 ayda yaklaşık 140 bin müşteriye ulaştı. 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulduğu Süpermarket Yanımda'da toplam 300 bine yakın sipariş alındı. Aylık 3 milyondan fazla ziyaretçisi bulunan Süpermarket Yanımda'da en çok satan ürünler arasında yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağı, süt, domates, kağıt havlu ve çikolata bulunuyor.

Vodafone'un, müşterilerinin online süpermarket alışverişi ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Süpermarket Yanımda servisi hızla büyüyor. Türkiye'nin önde gelen online market servislerinden 'istegelsin' iş birliğiyle sunulan Süpermarket Yanımda, 14 ayda yaklaşık 140 bin müşteriye ulaştı. Vodafone, 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulduğu Süpermarket Yanımda ile bu süreçte toplam 300 bine yakın sipariş aldı. Aylık 3 milyondan fazla ziyaretçisi bulunan Süpermarket Yanımda'da en çok tercih edilen kategoriler temel gıda, atıştırmalık, temizlik ürünleri, taze kasap ve taze manav olurken, en çok satan ürünler yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağı, süt, domates, kağıt havlu ve çikolata olarak sıralandı. Süpermarket Yanımda'yı Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm operatör müşterileri kullanabiliyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri de Vodafone Yanımda'nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması. Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Süpermarket Yanımda servisimizle, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabiliyorlar. Ayrıca özel indirimlerden faydalanabiliyor ve her alışverişte GB kazanma fırsatına sahip oluyorlar. Bu servisle, telekom pazarında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk şirket olduk. Müşterilerimize yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İLK KEZ KULLANANLARA HAFTALIK 10 GB HEDİYE

Vodafone, Süpermarket Yanımda servisiyle müşterilerine çok özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Buna göre, Süpermarket Yanımda'yı ilk kez kullanan müşterilere haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye ediliyor. Ayrıca özel gün indirimleri ve birçok farklı üründe değişen indirimler de yapılıyor. Süpermarket Yanımda kullanıcıları, 100'den fazla özel fiyat, "2 alana 1 bedava" ve müşteriye özel tanımlanan kodlu alışveriş seçenekleri ile 2 haftada bir yenilenen 100'den fazla özel kampanyadan yararlanabiliyor.

150 TL VE ÜZERİNE ÜCRETSİZ TESLİMAT

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasından Süpermarket Yanımda'ya giriş yapabiliyor. Süpermarket Yanımda'da meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar 27 kategoride 7 bini aşkın ürün sunuluyor. Müşteriler, market alışverişlerini tek tıkla istedikleri saatte sipariş verebildikleri gibi, ödemelerini de Vodafone güvencesiyle kolayca yapabiliyor. Vodafone'lular, kredi veya banka kartı ile ödeme seçeneklerine ek olarak "faturama yansıt" seçeneğiyle market harcamalarını mobil faturalarına yansıtabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin kuryeleri tercih edilen saatte Süpermarket Yanımda adına teslimatı gerçekleştiriyor. Süpermarket Yanımda'da 150 TL ve üzerine ücretsiz teslimat fırsatı da sunuluyor.


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Vodafone, Türkiye, Market, Manav, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Vodafone Süpermarket Yanımda'nın aylık ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika
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