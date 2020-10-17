Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu - Son Dakika

Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu

17.10.2020 09:31
Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu, System.String[]

Süpermarket zinciri CarrefourSA, uzun yıllardır yaş sebze – meyve, kırmızı et, balık ve deniz mahsulleri, yumurta gibi taze gıda başta olmak üzere tüm ürünlerine ilişkin yaptığı yatırımlar kapsamında yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak...

Süpermarket zinciri CarrefourSA, uzun yıllardır yaş sebze – meyve, kırmızı et, balık ve deniz mahsulleri, yumurta gibi taze gıda başta olmak üzere tüm ürünlerine ilişkin yaptığı yatırımlar kapsamında yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak belirlediğini duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak belirlediğini açıkladı. Yeni stratejiye ilişkin bir değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"CarrefourSA olarak 11 bin çalışanımızla Türkiye'nin 52 şehrindeki 670 marketimizden ve CarrefourSA Online Marketi'nden her gün yüzbinlerce müşterimiz için en doğru ürünleri belirleyip bu ürünleri işini özenle yapan doğru tedarikçilerden doğru fiyatlarla temin etmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize yerli besi, yerli tohum, taze balık ve deniz ürünleri gibi taze gıdada en doğru ürünleri sunabiliyoruz. Misyonumuz, doğrusu kavramını müşterilerimize anlatmaktan ziyade yaşatmak. Dolayısıyla ürünün doğrusunu en doğru servis ve hizmetler eşliğinde müşterilerimize sunma görevi de marketlerimizdeki arkadaşlarımıza düşüyor."

"MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN EL ELE ÇALIŞMAYA DEVAM"

"Pandemiyle birlikte müşterilerimizin sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilinçlenmesi, topluma destek veren ve örnek oluşturan markaların öne çıkması ve işini özenle doğru bir şekilde yapan kuruluşları tercih etmesi, şimdiye kadar ne derece doğru bir yolda ilerlediğimizi kanıtlıyor" diyen Kutay Kartallıoğlu, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı bir toplum için gıda güvenliği sağlayarak sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik için çalışıyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar enerji tasarrufundan gıda atığını azaltmaya kadar pek çok önemli projeye imza attık ve başarılı olduk. Gerek devletimizin ilgili kademeleri gerekse birçok farklı oluşumla el ele vererek projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu üzere bugünden sonra da doğrudan ödün vermeden, müşterilerimiz için üreticilerimizle ve çalışanlarımızla el ele vererek özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

MEVSİMİNDE 70-80 ÇEŞİT BALIK REYONLARDA

Açıklamanın devamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM iş birliğiyle salatalığın, domatesin, sivri biberin, kavunun ve pek çok ürünün en doğrusunun market raflarına geldiği aktarıldı. Gebze'de kurulan Su Ürünleri Platformu yatırımıyla her bir balığın uluslararası standartlarda kontrollerden geçirildiği, balık için av ve boy yasaklarına uyulduğu, kalite ve hijyen kontrolleri ile taze ürünleri reyonlarda müşterilerin beğenisine sunduğu ifade edildi. Mevsiminde 70-80 çeşit balığın doğrusunu, en doğru fiyatla müşterilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Yerli besicilere verilen destekle doğru yöntemlerle yetiştirilmiş yüzde 100 yerli besi kırmızı etlerin soğuk zinciri kırmadan veteriner kontrolünde reyona ulaştırılarak hem doğru ürünün doğru fiyatla sunulduğu hem de sürdürülebilir hayvancılığın gelişimine katkı sağlandığı vurgulandı.

ONLİNE ALIŞVERİŞ İMKANI

Domatesten balığa, ayakkabıdan buzdolabına kadar gıda ve gıdanın yanı sıra ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin doğrusunu, online marketten müşterilere ulaştırıldığı belirtildi. Toplam 60 binden fazla ürün çeşidinin yer aldığı online markette gerek kapıda temassız ödeme gerekse kartsız ödeme alternatifleri ile kolay bir şekilde erişilerek online alışveriş imkanı sunulduğu kaydedildi.


Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu
Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu
Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu

Sabancı Holding, Carrefour, Tarım, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Süpermarket zincirinden yeni dönem stratejisi; Üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu - Son Dakika Ekonomi

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