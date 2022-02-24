Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı

24.02.2022 03:18

Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı Kocaeli'de süpermarkette tabanca ile ateş ederek Belfun Doğramacı'nın ölümüne, eşinin ise yaralanmasına sebep olan şüpheli Mustafa Şişek tutuklandı.

Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de süpermarkette tabanca ile ateş ederek Belfun Doğramacı'nın ölümüne, eşinin ise yaralanmasına sebep olan şüpheli Mustafa Şişek tutuklandı.

Olay, 22 Şubat günü Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Şişek, adli makamlarca yapılan incelemelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı
Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı
Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı

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alışveriş, Kocaeli, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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