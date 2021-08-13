Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı

Avustralya'daki bir süpermarkette ilginç anlar yaşandı. Anueta Madison-Vanderbuild isimli kadın ile yanındaki bir diğer kadın arkadaşı, süpermarkette öpüşmeye başladı. Bu sırada ikiliyi, markette alışveriş yapan iki çocuk izledi. Oğullarının, kadınlara baktığını gören öfkeli baba ise kadınların öpüşmelerinin yanlış olduğunu söyledi. Ancak video kaydı başlatan kadınlar ile adam arasında çıkan arbede sonucu adam, kadınları darbetti.

"ÇOCUKLARIMIN NE GÖRECEĞİNİ BEN SEÇERİM"

İddialara göre kadınlara tepki gösteren adam, "Çocuklarımın ne göreceğini ancak ben seçerim. 18 yaşına geldiklerinde istedikleri tercihi yaparlar. Fakat bir süpermarkete geldiğimizde sakin ortam isteriz" ifadelerini kullandı.

"SADECE TEŞEKKÜR İÇİN ÖPTÜM"

Anueta Madison-Vanderbuild isimli kadın ise arkadaşını sadece teşekkür amacıyla öptüğünü belirterek, "Arkadaşımı teşekkür amacıyla öptüm. Farklı bir niyetimiz yoktu. Arkamı döndüğümde ise babanın, çocuklarına 'Sakin olun' dediğini duydum" diye konuştu.

KAYDI DURDURMALARINI İSTEDİ

Anueta Madison, adamın video çektikleri fark etmesinin ardından kendilerine kaydı durdurmalarını söylediğini ve bunun ardından aralarında çıkan arbede sonucu darba uğradıklarını anlattı.

"DESTEK MESAJLARI ALDIK"

Anueta, videonun Tik-Tok'ta yayınlanmasının ardından çok sayıda destek mesajı aldıklarını söyledi. Anueta, şöyle konuştu: Pek çok insan onun şiddet içeren eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı ama çoğunluk, attıkları mesajlar ve destekleyici sözleriyle yanımda olduklarını dile getirdi.