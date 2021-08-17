SuperMassive Blaze Berlin'e gidiyor, VCT EMEA Playoff detayları!

AS Bayarkları AS! Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda temsilcimiz SuperMassive Blaze Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE turnuvaya katılacak. Buna ek olarak dün oynanan maçlara dair detayları haberimizde sizler için derledik.

Dün tüm esporseverler merakla VALORANT EMEA Challengers Playoff maçlarını takip etti. Bir tarafta hepimizin Jett oyunlarıyla tanıdığı Acend oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, diğer bir yanda ise ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden SuperMassive Blaze.

ACEND X GAMBIT ESPORTS KARŞILAŞMASI BAŞLIYOR!

Günün ilk karşılaşması Acend ve Gambit Esports arasında gerçekleşti. Acend bu seriyi 2-1'lik skorla kazanırken serinin en skorer oyuncusu 63 öldürme ile temsilcimiz cNed oldu. Serinin ilk maçı Bind haritasında oynandı. Bu haritaya önde başlayan Gambit Esports, haritanın ilk yarısında üst üste verdiği ellerle ilk yarıyı 6-6 bitirdi. Haritanın ikinci yarısında ise Gambit Esports sadece 1 round kazanabildi. Böylelikle ilk harita 13-7 Acend üstünlüğüyle kazanılmış oldu. Serinin ikinci haritası olan Ascent'da Gambit Esports ilk yarıya önde başladı. Ancak Acend, ilk yarıyı üst üste kazandığı roundlarla kendi lehine çevirmeyi bildi ve ilk yarıyı 7-5 tamamladı. İkinci haritanın ikinci yarısında ise Gambit Esports, Acend üstünde büyük bir baskı kurdu ve ikini haritayı 13-10 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Serinin son haritası Icebox ise diğer haritalara nazaran daha az çekişmeli geçti. Gambit Esports bu haritada ancak 5 round kazanabildi. Acend ise üst üste kazandığı roundlar ile seriyi 13-5 bitirdi. Acend'in Gambit Esports'u yenmesiyle birlikte Berlin biletini ilk kapan takım Acend oldu.

SUPERMASSIVE BLAZE ATEŞ EDİYOR!

Günün ikinci ve son karşılaşması ise SuperMassive Blaze - G2 Esports arasında gerçekeşti. Tüm esporseverlerin Twitch ekranlarına kitlendiği karşılaşmayı temsilcimiz ezici bir üstünlükle 2-0 kazandı. Serinin ilk haritası olan Bind'da G2 Esports sadece 4 round kazanabildi. G2 Esports'un kazandığı bu roundlar sadece ilk yarıya aitti. Tarafların değişmesiyle birlikte G2 Esports neye uğradığını şaşırdı ve ilk haritayı 13-4 kaybetti. Serinin ikinci haritası olan Ascent'de ise G2 Esports önceki haritaya nazaran 1 round fazla kazanabildi. Blaze Esports, ikinci haritaya 8-0 önde başladı ve ilk yarıyı 9-3 gibi üstün bir skorla tamamladı. İkinci yarıya geçildiğinde ise SuperMassive Blaze, 4 round kazanarak seriyi 13-5'lik skorla tamamladı ve seriyi 2-0 tamamladı.

Ülkemizdeki espor organizasyonları ise desteklerini temsilcimize eksik etmedi. SuperMassive Blaze'in karşılaşmayı kazanmasıyla birlikte Berlin'e ilk kez bir Türk takımı göndermiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak hem temsilcimiz cNed'e hem de SuperMassive Blaze'i tebrik ediyoruz!

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