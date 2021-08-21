SuperMassive Blaze EMEA playoff'larında son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi! - Son Dakika
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SuperMassive Blaze EMEA playoff'larında son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi!

SuperMassive Blaze EMEA playoff'larında son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi!

21.08.2021 09:59

SuperMassive Blaze son Avrupa şampiyonu Acend'i devirerek adını büyük finale yazdırmayı başardı!

Yakın bir zamanda Berlin biletini kaparak bizi gururlandıran Türk Espor organizasyonu SuperMassive Blaze EMEA'da durdurulamıyor, takım son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi. Tecrübeli takım bu zaferi ile birlikte Büyük finale yerleşirken rakibi lower bracket turunun kazananı olacak!

SuperMassive Blaze EMEA playoff'larında son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi!

Bugün yine inanılmaz bir seri izledik bir yandan Berlin biletini kapan Türkiye'nin şüphesiz en iyi takımı bir yandan da son Avrupa şampiyonu cNed'li Acend. Serinin ilk maçını Bind haritasında Acend kazandı ve seride 1 - 0 öne geçmişti. Ancak SuperMassive Blaze oynadığı nanılmaz oyunlarla son iki haritayı kazanarak adını büyük finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarın oynanacak Gambit Esports ve Acend serisinin kazananı büyük finalde SuperMassive Blaze'in rakibi olacak!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar SuperMassive Blaze EMEA playoff'larında son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: SuperMassive Blaze EMEA playoff'larında son Avrupa şampiyonu Acend'i devirdi! - Son Dakika
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