SuperMassive Blaze The Hoot'un yeni bölümünü paylaştı! - Son Dakika

SuperMassive Blaze The Hoot'un yeni bölümünü paylaştı!

SuperMassive Blaze The Hoot\'un yeni bölümünü paylaştı!
Son Güncelleme: 22.07.2021 01:29

İki organizasyonun birleşimiyle ortaya çıkan başarılı espor organizasyonu SuperMassive Blaze The Hoot'un yeni bölümünü paylaştı.

"20 GÜNDE ŞAMPİYON" başlığıyla paylaşılan video, SuperMassive Blaze'in Oxygen Esports VCT Final karşılaşmasında yaptığı oyun içi konuşmalara yer veriyor.

Videoya göz attığımızda takım içi iletişimin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Takım içi IGL pAura'nın ve russ'ın verdiği taktiklerin yanı sıra takımın diğer oyuncularının da maç içinde ne kadar değerli taktikler verdiğine şahit oluyoruz. Videonun yorumlarına göz attığımızda ise göze hoş gelen en önemli detay "Brave"in verdiği taktikler ve oyun içinde sergilediği performans oluyor.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, iyi seyirler!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar SuperMassive Blaze The Hoot'un yeni bölümünü paylaştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: SuperMassive Blaze The Hoot'un yeni bölümünü paylaştı! - Son Dakika
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