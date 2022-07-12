Supermassive Games hisselerinin tamamı satın alındı - Son Dakika
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Supermassive Games hisselerinin tamamı satın alındı

13.07.2022 07:34

The Quarry ve Until Dawn geliştiriciliğini üstlenen Supermassive Games hisselerinin tamamını Nordisk Games adlı bir şirket satın aldı.

Son zamanlarda birçok yerde karşımıza çıkan The Quarry, 7 sene önce sosyal medyaya damgasını vuran Until Dawn ve Dark Pictures serisi gibi sinematik korku oyunlarının geliştiricisi Supermassive Games, Twitter üzerinden hisselerinin tamamını bir yatırım şirketinin devraldığını açıkladı. Nordisk Games adındaki bu şirket aynı zamanda Just Cause 4 ile Rage oyunlarının geliştiricisi Avalanche Studios ve Metroid: Dread ile Castlevania: Lords of Shadow oyunlarının geliştiricisi Mercury Steam hisselerine de ortaklık yapıyor.

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Supermassive Games ve Nordisk Games ortaklığı ise yeni başlayan bir ortaklık değil. Geçen sene Supermassive, Nordisk Games ile ortaklığını ve Nordisk Games'in şirket hisselerinin %30.7'sine sahip olacağını açıklamıştı. Son 1 senedir süregelen bu ortaklıktan 2 tarafın da birbirinden ne kadar memnun olduğunu resmi sitelerindeki bu yazıdan da görebiliyorsunuz, bu fikir ortaklığı dolayısıyla da Nordisk Games'in hisselerin tamamını sahiplenmesine olumlu yönde bakılmış.

Nordisk CEO'su Mikkel Weider "hisselerin tamamına sahip olarak Supermassive'e olan desteğimizi artırabilir ve çok iyi başarılar elde ettikleri sinematik hikaye odaklı oyunları daha ileri seviyelere taşıyabiliriz" yorumunu yapıyor. Supermassive ile beraber 2 şirketin daha hisselerinin tamamına sahip olan Nordisk, bu son hamlesinden sonra hisselerinin %40'ına sahip olduğu Metroid: Dread ve Castlevania: Lords of Shadow oyunlarının yapımcısı Mercury Steam'in hisselerine de yönelebilir.

Supermassive Games hisselerinin tamamı satın alındı
Kaynak: SaveButonu
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The Quarry, Twitter, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Supermassive Games hisselerinin tamamı satın alındı - Son Dakika


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