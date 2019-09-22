- Süpermoto Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu

UŞAK - Türkiye Süpermoto Şampiyonası sezonunun 4. ayak yarışlarında, Yamaha R25 Kupası'nın sahibi Yiğit Fazlı Erçelik, CF Moto NK250 Kupası'nın sahibi Süleyman Savaştın oldu.

Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 4. ayak yarışlarında kazanan belli oldu. Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, bin 370 metre uzunluğundaki pistte bütün hünerlerini sergiledi. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı süpermoto yarışlarında izleyenlerin heyecana ortak olduğu görüldü. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın final ayağında Süpermoto A, Süpermoto B, S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar yapıldı.

Yarışlar sonunda; Süpermoto A sınıfında Ata Kahvecioğlu, S3 sınfında Furkan Aykut, Gençler 85 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman, 65 cc sınıfında Selen Tınaz, 50 cc sınıfında Efe Okur, Süpermoto B sınıfında Ömer Utku Karpuz ve Yamaha R25 Kupası'nda Yiğit Fazlı Erçelik şampiyonluklarını ilan etti. Kulüpler sıralamasında ise Ege Motosiklet Sporları Kulübü 2019 yılını birincilikle tamamladı.

Yamaha R25 Kupası'nda Erçelik şampiyon oldu.

Türk sporunun TBMM'deki temsilcisi Kenan Sofuoglu'nun başlattığı "Spora Gönül Ver" projesi kapsamında Yamaha R25 Kupası Uşak'ta tamamlandı. R25 Kupası'nda Yiğit Fazlı Erçelik her iki yarışı da kazanarak, 2019 yılının şampiyonu oldu. Kupanın son ayağında Hakan Yılmaz ikinci ve Furkan Aykut'ta üçüncülüğü elde etti.

CF Moto NK250 Kupası'nı Süleyman Savaştın kazandı

Geleceğin yarışçılarının yetiştiği CF Moto 250 Kupası'nda ilk ayakta Süleyman Savaştın birinci olurken, Mert Ali Kocabal ikinci ve Semih Savaştın üçüncü oldu.