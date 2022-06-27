Superonline, "uygun fiyatlı" Gigabit Fiber paketini duyurdu! - Son Dakika
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Superonline, "uygun fiyatlı" Gigabit Fiber paketini duyurdu!

27.06.2022 15:53
Superonline, "uygun fiyatlı" Gigabit Fiber paketini duyurdu!

Turkcell Superonline Türk Telekom'dan yüzde 36 daha uyguna Gigabit Fiber paketini duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye'deki internet sağlayıcıları tek tek yüksek hızlı internet paketlerini satışa sunmaya başladı. Bu doğrultuda Türk Telekom, 200 Mbps, 500 Mbps ve 1000 Mbps olmak üzere 3 farklı paketiyle sahneye çıktı. Şimdi ise Turkcell Superonline Gigabit Fiber paketini duyurdu.

Superonline, Türk Telekom'dan yüzde 36 daha uyguna Gigabit Fiber paketini duyurdu!

Superonline, aslında geçtiğimiz dönemde de Gigabit Fiber internet hizmeti sunuyordu. Fakat 4 Ocak 2022'ye kadar geçerliliğini koruyan bu tarife oldukça pahalı olduğu için kullanıcı sayısı oldukça düşüktü. Hatta detaylarına baktığımızda İlk 3 ay 499 TL, sonraki 9 ay ise 999 TL olacak şekilde, yani aylık 874 TL'ye gelen bir paket olduğunu görüyoruz.

Superonline,

Yeni getirilen ve 31.05.2022 -31.08.2022 tarihleri arasında geçerli olan Turkcell Superonline 1000 Mbps Fiber Kampanyası ile birlikte bu fiyatın 12 ay taahhüt sözüne 249 TL'ye kadar düşürüldüğünü görüyoruz. Fakat tıpkı Türk Telekom gibi yine birçok kişinin eleştirisine maruz kaldı. Zira 1000 Mbps download hızına karşılık upload tarafında sadece 20 Mbps sunuluyor.

Türk Telekom Gigabit fiber paketlerini duyurdu!

Türk Telekom'da ise yeni paketlere baktığımızda ise karşımıza 3 farklı hız seçeneği çıkıyor. Bunlardan ilkinin 200 Mbps download ve 10 Mbps upload hızını sunarken 219 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz.

İkinci olarak ise 500 Mbps download ve 20 Mbps upload hızı sunuluyor. Bu paketin fiyatı da 289 TL. Son olarak, tam 1000 Mbps, yani 1 Gbps download ve 20 Mbps upload hızı sunuluyor. İçlerinde en pahalısı olan bu paketin fiyatı da 389 TL.

Yani fiyat karşılaştırması yaptığımız zaman Superonline'ın 1000 Mbps download ve 20 Mbps upload fiber internet paketinin, Türk Telekom'un 1000 Mbps download ve 20 Mbps upload paketinden yüzde 36 oranında daha uygun olduğunu görüyoruz.

Tabii çok daha uygun fiyata aynı hizmeti sunan farklı internet sağlayıcılarının olduğunu da belirtelim. Örneğin TurkNet, tek fiyat politikası nedeniyle altyapınız eğer Gigabit hızları destekliyorsa 1000 Mbps fiber interneti 139 TL'ye sunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Telekom, Superonline, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Superonline, 'uygun fiyatlı' Gigabit Fiber paketini duyurdu! - Son Dakika

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