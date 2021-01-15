Süperstar'a gençlik aşısı - Son Dakika

Süperstar'a gençlik aşısı

15.01.2021 10:44
Süperstar'a gençlik aşısı, System.String[]

Cemiyetin ünlü ismi müzisyen Faruk Sabancı, yenilikçi sound'uyla müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ı kendine hayran bıraktı!

Cemiyetin ünlü ismi müzisyen Faruk Sabancı, yenilikçi sound'uyla müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ı kendine hayran bıraktı! Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda Sagopa Kajmer'le yaptığı "Bu Sen Değilsin" şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı. Sabancı, yeni şarkısını Ajda Pekkan'a dinletti. Süperstar'ın şarkıyı çok beğenmesi üzerine ikili işbirliği yapma kararı aldı.

Pandemi nedeniyle Bodrum'da bulunan Ajda Pekkan, orada stüdyoya girip okumalara başlamış. Faruk Sabancı ise İstanbul'daki stüdyosunda çalışmalarını sürdürüyor.

Daha sonra İstanbul'da bir araya gelecek olan iki sanatçı, son hazırlıkları tamamlayıp şarkıyı dinleyiciye sunacak.

1970'li yıllardan bu yana müziğin Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan, müzikteki yenilikçi tarzıyla biliniyor. Genç müzisyenleri yakından takip eden ve yeni sound'ları kendi müziğine dahil eden sanatçı, Faruk Sabancı ile yaptığı çalışmayla yine tam 12'den vuracak gibi görünüyor!

Sagopa Kajmer - Faruk Sabancı

Ablasının kopyası!

Büyük kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, 6 yıl sonra yeniden anne olmanın mutluğunu yaşadı. Bu ikinci hamileliğini 5 aylık olana kadar gizleyen ünlü oyuncu, Lily Koi adını verdiği bebeğini 8 Ocak'ta dünyaya getirdi.

Güzel oyuncu, bebeğinin doğumunu Instagram'da duygusal bir paylaşımla müjdelemiş, fotoğraflarının altına "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben, seni ailemize mutlulukla karşılıyoruz" diye yazmıştı. Bebeğin yakından çekilmiş ilk fotoğrafını ise sizinle ben paylaşayım. Uyuduğu için gözlerini göremiyoruz ama minik Lily, adeta ablası Lara'nın kopyası. Ben de Meryem Uzerli'yi tebrik ediyor, Lily'ye sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum.

Kızıyla ilk doğum günü

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, cemiyetin ünlü ismi Emir Tamer, baba olduktan sonraki ilk doğum gününde pastasını minik kızı Defne'yle kesti. Mayıs ayında dünyaya gelen kızı Defne'yle vakit geçirmekten çok mutlu olan Emir Bey pastanın mumlarını kucağında kızıyla üflerken, eşi Ayça Tamer de o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Emir ve Ayça Tamer, Ekim 2019'da Les Ottomans Hotel'de evlenmişti. Çiftin mutluluğu kızları Defne'nin doğumuyla ikiye katlandı. Ben de Emir Tamer'e ailesiyle birlikte mutluluklar diliyorum...

Ayça Tamer

Dostlardan sürpriz kutlama

Sade ve sakin yaşamıyla tanıdığımız iş insanı Ozan Şer, yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı. Eşi Bahar Şer ve yakın dostu Beyza Uyanoğlu tarafından organize edilen kutlama, Uyanoğlu'nun Tarabya'daki evinde gerçekleşti. Doğum günü partilerinden pek hoşlanmayan Ozan Bey, eşi ve dostlarının bu düşünceli davranışından dolayı çok mutlu oldu. Ozan Şer'in hayatından önemli kesitlerin film şeridi gibi gösterildiği özel yapım pasta da görülmeye değerdi. Nice yıllara...

Beyza Uyanoğlu - Bahar Şer - Ozan Şer

Süperstar'a gençlik aşısı

Sagopa Kajmer, Ajda Pekkan, Bodrum, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Süperstar'a gençlik aşısı - Son Dakika Magazin


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