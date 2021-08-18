Süperstar Ajda Pekkan'dan albüm müjdesi

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, hayranlarına albüm müjdesi verdi.

Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restoran'da sahne alan Pekkan, pandemi sürecini stüdyoda geçirdiğini açıkladı. Sevenlerinin karşısına beyaz gömlek blue jean pantolon ile çıkan Süperstar, sportif tarzıyla büyük beğeni topladı. Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştım, bu yaz daha denize bile girmedim ama olsun sizin için feda olsun her şey canlarımsınız" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı. Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık üç saat muhteşem bir performans sergileyen Ajda Pekkan, konserini 'Yakar Geçerim' şarkısıyla noktaladı. - MUĞLA