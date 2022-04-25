'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ - Son Dakika
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'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

25.04.2022 14:52

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı ileri sürülen firmanın sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı ileri sürülen firmanın sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu.

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceği yalanını söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı. Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Alev Y.'nin suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

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'Süperstar' Alev'in develerine el konuldu, banka hesapları bloke edildi 'Süperstar' Alev'in develerine el konuldu, banka hesapları bloke edildi Bodrum Belediye Başkanı Aras, Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınları ile İftarda Buluştu Bodrum Belediye Başkanı Aras, Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınları ile İftarda Buluştu Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum, Banka, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'SÜPERSTAR' ALEV'İN DEVELERİNE EL KOYULDU, BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ - Son Dakika
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