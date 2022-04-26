"Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış - Son Dakika
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"Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış

26.04.2022 01:09

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konut kiralama ve inşaat işi yapan bir firmada kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 'Süperstar Alev' lakaplı firma sahibi tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığı öğrenilen bir firma, vatandaşlardan para toplayıp 15 günde bir kardan pay vereceğini taahhüt etti. Vatandaşlardan 20 bin ila 150 bin TL para topladığı iddia edilen firma yetkilileri, bir süre ödemeleri düzenli yaptı. İlerleyen süreçte firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aylardır ödeme alamayan bazı vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Firma yetkilileri hakkında 20'den fazla suç duyurusu yapıldı. Mağdurlar, firmanın yüzlerce kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti. Dolandırıcılık mağduru olduklarını iddia eden çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Firma sahibi Alev Y. ile babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G., Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ardından mağdur olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen firmanın eski çalışanı D.B. de bu sabah gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alev Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayında 1 tutuklama

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Firma yetkilisi Alev Y.'nin hesaplarının bloke edildiği, gayrimenkul ve araçlarına şerh konulduğu bildirildi. Ayrıca Alev Y.'nin 2 milyon TL'ye satın aldığı 3 deveye de el konulduğu öğrenildi.

Süperstar Alev lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
Süperstar Alev lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
Süperstar Alev lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
Süperstar Alev lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
Süperstar Alev lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
Süperstar Alev lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
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'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2) 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2) Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dolandırıcılık, İnşaat, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Süperstar Alev' lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış - Son Dakika
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