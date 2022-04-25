'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu - Son Dakika
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'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu

25.04.2022 15:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, birçok kişiden 80 milyon liraya yakın para topladığı ve kiraladıkları evlerden kar payı vereceği yalanını söylediği ileri sürülen firmanın sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el konuldu.

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceği yalanını söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı. Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu.

'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi

80 MİLYON TL TOPLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi

DEVELERİNE DE EL KONULDU

Öte yandan 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Alev Y.'nin suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum, Banka, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu - Son Dakika
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