SÜPHAN'A TIRMANAN UKRAYNALI DAĞCIDAN HABER ALINAMIYOR - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 metrelik Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı kayboldu. Haber alınamayan dağcının bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hava destekli çalışma başlattı.

Ukrayna'dan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelip dün Süphan Dağı'na tırmanışa geçen dağcı, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Oğur, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda, dağcıya ulaşamadı.

Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yerinden başlandı. Dron ve bir helikopterin de kullanıldığı aramalar devam ederken, 2 bin 700 metrede sürdürülen çalışmaları organize eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Oğur, şu ana kadar bir ize rastlamadıklarını söyledi. Oğur, kaybolan dağcının geçen yıl da Süphan'a geldiğini ekiple birlikte başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiğini anlattı.