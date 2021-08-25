KAYIP DAĞCI BULUNDU - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla aranan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko (32), bulundu. İlçenin Yukarı Süphan köyünde olan Zaskalko'nun kaybolduktan sonra telefon şarjının bittiği bu yüzden de yetkililere ulaşamadığı belirtildi. Köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arayan ve iyi olduğunu bildiren Zaskalko, jandarma ekipleri tarafından köyden alınarak ilçeye getirildi.

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Haber: Salih BEŞKARDEŞ, (Bitlis)