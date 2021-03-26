Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü - Son Dakika

Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü

26.03.2021 09:54
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü, System.String[]

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na düzenlenen tırmanışa katılan 32 dağcı, tipiye tutuldu.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na düzenlenen tırmanışa katılan 32 dağcı, tipiye tutuldu. "Süphan geçit vermedi" diyen TDF antrenörü Osman Korkmaz, zirve tırmanışını gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ve hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tırmanışa katılan bazı dağcıların sakal ve bıyıkları buz tuttu.

Van Gölü'nün kuzeyinde Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 20 Mart'ta Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden araçlarla hareket eden dağcılar, Aydınlar beldesi Kışkıllı köyüne gitti. Köyden yaklaşık 2 saat yürüyerek, denizden 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Kışkıllı kamp alanına ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi. Kar yağışı altında kampı kurup, kar duvarlarıyla fırtınaya karşı önlem alan dağcılar; volkanik ve karla kaplı kamp alanından saat 05.30'da antrenörler Adem Gül, Nejdet Bozkurt ve Cemal Zerepcan yönetiminde tırmanışa geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ve hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tırmanışa katılan bazı dağcıların sakal ve bıyıkları buz tuttu. Görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra kadar düştüğü tırmanışta 3 bin 850 metreye kadar çıkan dağcılar, antrenörlerin zirveye çıkmanın imkansız olduğuna kanaat getirmesiyle etkinliği sonlandırdı.

Ağrı Dağı gibi önemli olan Süphan Dağı'nda yakalandıkları tipide cehennemi yaşadıklarını belirten Palandöken Dağcılık Kulübü antrenörü Osman Korkmaz, şunları söyledi:

"Süphan Dağı'na Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden 19 Mart'ta çıkmamız gerekiyordu fakat yolların kapalı olması sebebiyle çıkamadık. Özellikle Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun'un biz dağcılar için gösterdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için 20 Mart'ta dağ yolunu açtılar, tahsis ettikleri 3 minibüsle Aydınlar beldesi Kışkıllı köyüne hareket ettik. İlk gün 2 bin 600 metrede kamp alanına vardık. Yine yoğun kar ve fırtına eşliğinde kampımızı kurup, kar duvarlarıyla fırtınaya karşı önlemlerimizi aldık. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp ve yaklaşık 8 saat yürüdük. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye varan tipi bize adeta cehennemi yaşattı. Ekipteki bazı arkadaşlarımızın da sakal ve bıyıklarında buz sarkıtları oluştu ve çoğumuz buz adama dündük. Sonra zirve tırmanışı yapamayacağımıza 3 bin 850 metrede karar verip geri döndük. Bu tırmanışa katılan TDF'nin tüm eğitimlerini tamamlamış ve alanında ilgili ve uzman sporcuları olmasıyla herhangi bir aksi durum yaşanmadan sağ salim kamp alanına vardık. Özellikle grup liderimiz Adem Gül, Süphan Dağı'ndaki tüm rotalara hakim olması nedeniyle alternatif iniş yollarında çok daha güvenli bir şekilde ekibi aşağı indirdi."


Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü

Süphan dağı, Adilcevaz, Fırtına, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü - Son Dakika


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