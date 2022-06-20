Yusuf Çelik de bölgenin fotoğrafçılar için bulunmaz bir yer olduğunu dile getirdi.

İlk kez nilüfer çiçeklerini fotoğraflama şansı bulduğunu dile getiren Şengöz, "Nilüferler bembeyaz ve çok güzeller. Süphan Dağı'nın eteklerinde eşsiz manzara oluşturuyorlar. Suda yansımalarını çektik. Bütün doğaseverleri buralara bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süphan Dağı eteklerinde nilüferler açtı - Son Dakika

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