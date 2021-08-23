Süphan Dağı'nda kar kütlesi hızla eriyor - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'ndaki kar kütleleri küresel iklim değişikliği nedeniyle hızla eriyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu yıl ikinci kez Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılar, zirve tırmanışı sırasında Süphan Dağı'nın zirvesinde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz yıl dağın zirvesinde görünen kar kütlelerinin hızla eridiğini gözlemleyen dağcılar, aynı zamanda dağın yamacında yetişen bitkilerin de tamamen yok olduğunu gördü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, bu yıl ilk tırmanışı şubat ayında gerçekleştirdiklerini anımsattı. Kış programının ardından yaz tırmanış etkinliklerini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Demez, "Bu yıl ikinci kez 3'ü kadın 14 kişilik bir grupla zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Kulüp olarak hem zirve tırmanışını gerçekleştirmek hem dağcı sporcular yetiştirmek hem insanları doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Tırmanışımızdaki asıl amaç ise Van Gölü kirliliğine dikkat çekmekti" dedi.

Süphan Dağı buzullarını hızla eridiğine şahit olduklarını dile getiren Demez, "Süphan Dağı'nın boğaz bölgesi dediğimiz alanda her zaman kar kütlesi görmek mümkündü. Diğer taraftan bu bölgesinde rengarenk çiçeklere rastlanırdı. Ancak bu bölgede son tırmanışımızda kar göremedik ve çiçeklerden eser yoktu. Zirvede irili ufaklı birçok gölün kuruduğunu da gördük. Zirvede çok az kar kütlesi dışında maalesef hiç kar kalmamıştı. Bu da kuraklığın son zirvesini yaşadığını gösteriyordu. Doğanın dengesini bozan biz insanlarız. İnsan olmadan doğa yaşar, ancak doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur" diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)