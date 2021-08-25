Kayıp turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı turisti arama çalışmaları sürüyor.

Arkadaşlarıyla birlikte gezi amaçlı geldiği Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki erkek turist kayboldu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve AFAD gönüllülerince gece geç saatlere kadar arama çalışmaları yapıldı. Havanın kararması nedeniyle gece ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinden bu yana bölgede helikopter destekli olarak yürütülen çalışmalara rağmen Ukrayna uyruklu turistin henüz izine rastlanmadı. Kayıp turistin bulunması için bölgedeki arama faaliyetlerini genişleten ekipler dört bir koldan kayıp turisti arıyor. Arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla 6 kişilik bir grupla arama faaliyetlerine dahil olduklarını belirten Bitlis İHH Arama Kurtarma Birimi Başkanı Abidin Araboğa, yapılan arama tarama faaliyeti kapsamında şuana kadar henüz bir ize rastlanmadığını söyledi.

AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleriyle birlikte bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Araboğa, arama çalışmalarının kayıp turisti bulana kadar devam edeceğini kaydetti. - BİTLİS