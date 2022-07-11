Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu

11.07.2022 09:17

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansımasının oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansımasının oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Sütey Yaylası'nda yer alan ve kuş cenneti olarak da bilinen Cil Gölü, havadan görüntülendi. Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki Cil Gölü, barındırdığı onlarca kuş türü ile adete bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye'nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü'nün karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktırdı. Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken, havadan çekilen görüntülerde ise gölde yaşamlarını sürdüren ve yuvaları bulunan kuşların görüntüsü ise izleyenleri adeta büyüledi.

(Özkan Olcay/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı Son dakika haberi | Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 11:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement