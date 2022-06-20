Süphan Dağı'nın eteklerinde yaz, zirvesinde "kara kış" hakim - Son Dakika
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Süphan Dağı'nın eteklerinde yaz, zirvesinde "kara kış" hakim

20.06.2022 10:41

Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan eteklerindeki yaz, yükseklerinde ise kışı aratmayan havasıyla doğa ve dağcılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan eteklerindeki yaz, yükseklerinde ise kışı aratmayan havasıyla doğa ve dağcılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın yüksek kesimleri ve zirvesi haziran ayına rağmen halen büyük oranda karla kaplı.

Etekleri sıcak havanın etkisiyle rengarenk çiçeklerle bürünen yazın güzelliklerini yansıtan dağın zirvesinde ise soğuk havanın yanı sıra sık sık etkili olan, dolu, sis ile tipi "kara kış"ı anımsatıyor.

Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan, el değmemiş doğası dolayısıyla şu sıralar dağcılık ve doğa tutkunları ile kamp yapmak ya da fotoğraf çekmek isteyen turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Dağa tırmanış yapan doğa tutkunlarından Lütfi Yiğit, AA muhabirine, geçen sene de Süphan Dağı'na gezmeye geldiğini ve manzarasından çok etkilendiklerini söyledi.

Dağda mevsimleri bir arada yaşamanın ayrı güzellik olduğunu belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Süphan Dağı'nda bizi adeta 4 mevsim karşıladı. Hava güneşliydi, bir ara yağmur yağdı, sonrasında sis, kar ve tipi gördük. Ama olsun Süphan Dağı'nı görmeye değer. Haziran ayının ortasında olmamıza rağmen neredeyse kış geri geldi. Buranın manzarası muhteşem ve herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Semai Aldemir ise Süphan Dağı'nda ilk defa yürüyüş yaptığını anlattı.

Doğada yapılan etkinliklere katılmayı çok sevdiğini dile getiren Aldemir, "Süphan Dağı'nın zirvesine doğru çıkarken zorlandık. Zirveye yaklaştıkça hava çok soğuyor. Dağın eteğindeki ovada hava sıcaklığı 25 derecelerdeydi. Yüksekte ise kar kütleleri gözüküyor. Burada acayip bir soğuk var. Kat kat elbise giyindim. Dağa çıkarken baharı yaşadık ve zirveye yaklaştıkça kış mevsimini gördük." diye konuştu.

Süphan Dağı ve ziyaretçilerin dağa tırmanışı Anadolu Ajansı (AA) muhabirince dron ile görüntülendi.

YORUMLAR
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Süphan Dağı eteklerinde nilüferler açtı Süphan Dağı eteklerinde nilüferler açtı Mermi yutturup, etek giydirmişlerdi...Hakim karşına çıktılar Mermi yutturup, etek giydirmişlerdi...Hakim karşına çıktılar
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süphan Dağı'nın eteklerinde yaz, zirvesinde 'kara kış' hakim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süphan Dağı'nın eteklerinde yaz, zirvesinde "kara kış" hakim - Son Dakika
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