Süphan dağında yürüyüşe çıkan turist kayboldu - Son Dakika

BİTLİS(İHA)– Süphan dağında yürüyüşe çıkan turist kayboldu.

AFAD'dan alınan bilgilere göre Süphan Dağı eteklerinde dağ yürüyüşüne çıkan ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu erkek turist kayboldu. Yabancı uyruklu Turistin akşam saatlerinde dağ eteğinde yürüyüş yaptıktan sonra kaybolduğu ihbarı AFAD ekiplerine ulaştı. İhbar sonrası olay yerine gelen AFAD ekibi gece görüş mesafesinden dolayı arama çalışmalarını durdurdu. İnsansız hava araçları ile aramaya devam edilirken sabahın ilk ışıklarında AFAD ekibi olay yerinde tekrar aramalara devam edecek. - BİTLİS