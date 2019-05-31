Son Dakika Haberleri: Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden örnek davranış
Son Dakika Güncel Haber

Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden örnek davranış

47 dakika önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Süphan Gençlik Merkezinde çalışan liderler, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık hediye etti.

Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden örnek davranış, System.String[]
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Süphan Gençlik Merkezinde çalışan liderler, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Süphan Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ve gönüllü gençleri tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde maddi durumu iyi olmayan çocukların tespit edilmesi ile başlayan proje kapsamında gençler kentteki birkaç esnafı tek tek ziyaret edip kampanyalarını anlattılar.

Esnaftan temin edilen yeni kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıran yardımsever gençler, şu ana kadar hayırseverlerin desteğiyle 16 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Projenin mimarlarından Süphan Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar, yardıma ihtiyacı olan 16 çocuğa ulaştıklarını belirterek, "Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Küçükken bir gün önceden bayramlıklar başucumuzda durur, babamız ve aile fertlerimiz bayram namazına giderken giyerdik. Herkesin üzerinde güzel bir elbise olur. Bayramlık gerçekten çocuklar üzerinde farklı bir psikolojik etkiye sahip. Bu bayram bizim ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahibi çocukların boyunları bükük kalmasın diye bu yardım kampanyasını başlattık" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:09 Kaynak: İHA
Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:56:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]