Son Dakika Haberleri: Süphandağlı'ya "Yılın En Başarılı Kadını" Ödülü

Süphandağlı'ya "Yılın En Başarılı Kadını" Ödülü

1 saat önce

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlediği etkinlikte, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı'ya "Yılın En Başarılı Kadını" ödülünü verdi.

Süphandağlı'ya
İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlediği etkinlikte, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı'ya "Yılın En Başarılı Kadını" ödülünü verdi.

İzmir'de en fazla kadın üyeye sahip olan İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlediği etkinlikle kadın üyelerini buluşturdu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen etkinlikte kadın üyeler, yaptıkları yemekleri kıyasıya yarıştırdı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, gazetecilik gibi zor bir mesleği başarıyla sürdüren Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Suphandağlı'ya Yılın En Başarılı Kadını ödülünü takdim etti.

Aldığı ödülün, hayatında aldığı en özel ödüllerden biri olduğunu söyleyen Süphandağlı, "Çok zor bir işi yapıyoruz. 1960 senesinde kurulan Ege Telgraf'ın başındayım; ama 1960 senesinden beri de içindeyim. Milli Piyango sonuçlarını yayınlayan ilk ve tek gazete bizdik o günlerde. 30-35 bin satışımız oluyordu. Ege Telgraf'ın Milli Piyango ile özdeşleşmiş bir ismi var. Bu ödül benim için daha da önemli" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:47 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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