Şüphe ile durdurulan araçta silah ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta şüphe ile durdurulan araçta 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Sivas- Kayseri karayolu üzerinde rutin yol kontrollerini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,, ilçe merkezinde şüphelenip durdurdukları araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet bu tabancalara ait 22 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS