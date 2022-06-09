Şüphe üzerinde durdurulan şahısların üzerinden mini cephanelik çıktı - Son Dakika
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Şüphe üzerinde durdurulan şahısların üzerinden mini cephanelik çıktı

09.06.2022 15:13
Şüphe üzerinde durdurulan şahısların üzerinden mini cephanelik çıktı

Edirne'nin Keşan şüpheli iki kişiyi durduran polis, şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu yakaladı.

Edirne'nin Keşan şüpheli iki kişiyi durduran polis, şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu yakaladı. Üzerlerinden otomobil anahtarından yapılmış bıçak dahi yakalanan şahısların evlerinde de silah ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi durdurdu. Y.M. ve S.T. isimli şahısların üst aramasını yapan polis, şahıslardan 12 adet satışa hazır metamfetamin maddesi, 1 adet ilaç kutusu içerisinde metamfetamin maddesi, 1 adet kağıda sarılı eroin maddesi ile 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet oto anahtarından yapılmış bıçak ve 1 adet 9 mm çapında şarjörsüz tabanca ele geçirdi.

İki şahsın üzerinden çok sayıda uyuşturucu ve silah yakalayan ekipler, daha sonra onların evinde de arama yaptı.

İkametlerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 mm tabanca, 50 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 8 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.

İki kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerinde durdurulan şahısların üzerinden mini cephanelik çıktı - Son Dakika

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