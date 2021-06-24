Şüphe üzerinde durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Şüphe üzerinde durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurduğu 1 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurduğu 1 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Yenibağlar mahallesinde durumundan şüphelenerek M.Y. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yaptıkları aramada 24 adet sentetik ecza hapı ve 0,25 gr bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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