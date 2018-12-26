Son Dakika Haberleri: Şüphe Üzerine Arama Yapılan Araçta Uzi Marka Silah Ele Geçirildi

Şüphe Üzerine Arama Yapılan Araçta Uzi Marka Silah Ele Geçirildi

37 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin şüphelenerek yaptıkları aramalarda Uzi marka otomatik silah ele geçirilirken, devam ettirilen çalışmalarda çok sayıda tabanca ve mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Arama Yapılan Araçta Uzi Marka Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin şüphelenerek yaptıkları aramalarda Uzi marka otomatik silah ele geçirilirken, devam ettirilen çalışmalarda çok sayıda tabanca ve mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir adet Uzi marka otomatik silah, 1 adet şarjör ve 18 adet 7.65 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Araçta bulunan E.D., M.D. ve V.A. isimli şahıslar hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma da iki ayrı evde daha arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 1 adet 9mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 144 adet değişik çap ve markalarda 9mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 8 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 6 adet kartuş, 4 adet uyuşturucu madde kullanımında ampül tabir edilen aparat ve 2 gram uyuşturucu madde elde edildi.

Evlerde yapılan aramalar sırasında ise K.Y. ve B.U. da yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer gözaltına alınan 5 kişi hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: İHA

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