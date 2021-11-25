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Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu

25.11.2021 14:54
Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol noktasında bugün saat 12: 50 sıralarında bir araçta yapılan kimlik kontrolünde, şüpheli hareketlerde bulunan F.C.araçtan indirilerek üst araması yapıldı.

Yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve kutu içerisinde 16 adet, şarjörde 3 olmak üzere toplam 19 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı duyuruldu. - ANTALYA

Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika


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