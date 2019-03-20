Şüphe Üzerine Durdurulan Araç 2 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki iki şüphelinin üzerinde 2 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki iki şüphelinin üzerinde 2 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Mart 2019 günü Güroymak ilçesinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçtaki iki şüphelinin üzerinde toplamda 2 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirilirken, adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:53 Kaynak: İHA
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