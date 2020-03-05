Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde uygulama görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine plakaları belirtilmeyen 2 otomobilli durdurdu. Arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabancayla bunlara ait 12 adet mermi ele geçirirken, araçlarda bulunan E.Ç. ve Ç.Ş. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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