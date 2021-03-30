Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı
30.03.2021 23:56
Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmenleri Ankara'ya getiren 3 şahıs yakalandı.
Şüphe üzerine durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı
ANKARA - Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmenleri Ankara'ya getiren 3 şahıs yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Araçta 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmenleri şehre getiren 3 şahıs bulunduğu belirlendi. Olay hakkında inceleme başlatılırken, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
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